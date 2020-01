Unternehmenskredite waren trotz anhaltender Niedrigzinsphase schon mal leichter zu bekommen als heute. Doch auch Mittelständler, die Gewinne einfahren, können Probleme bekommen. Negativzinsen und Inflation lassen das Vermögen schnell schrumpfen. Das Geld will gut angelegt sein - und wer nicht zufällig Hobby-Fondsmanager ist, braucht dafür einen starken Partner.Wer ein Maschinenbauunternehmen oder eine Softwarefirma gründet und aufbaut, ist darauf zu Recht stolz - und erzielt früher oder später bestenfalls auch Gewinne. Doch wohin mit den Überschüssen? Eine Möglichkeit: Das Geld fließt wieder in das eigene Unternehmen, um zu wachsen, die Nachhaltigkeit oder die Produktqualität zu erhöhen. Wer seine Mitarbeiter motivieren will, erhöht das Weihnachtsgeld oder zahlt Boni aus. Kurzum: Unternehmen können gar nicht zu erfolgreich sein.Aber: Große Überschüsse können ...

