Die Kühlfrachtexperten MSC freuen sich, Sie auf der Fruit Logistica 2020 in Berlin zu treffen. Die vom 5.-7. Februar 2020 auf der Messe Berlin stattfindende jährliche Konferenz, die eine der Schlüsselhandelsveranstaltungen in dem Kalender für gekühlten Frachttransport und Logistik ist, lockt führende Industrieexperten und Delegierte aus der ganzen Welt an. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...