Weltweite Insolvenzen steigen 2020 um weitere 6 Prozent. Chile mit stärkstem Anstieg.Wallisellen - Neues Jahr, neues Glück? Was die Entwicklung von Exportrisiken und weltweiten Insolvenzen angeht, ist auch 2020 keine Trendwende in Sicht. Firmenkonkurse sind weltweit weiter auf dem Vormarsch - zum vierten Mal in Folge. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes. Die Experten der Allianztochter gehen davon aus...

