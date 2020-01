Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um den bislang größten pan-europäischen Solarstrom-Deal mit einem Industriekunden. AB InBev und Baywa re vereinbarten einen virtuellen Stromabnahmevertrag aus zwei Photovoltaik-Kraftwerken, die bis Frühjahr 2022 in Spanien am Netz sein sollen.AB InBev hat mit Baywa re einen Vertrag über den Kauf von 100 Prozent erneuerbaren Energien für seine Brauereien in Europa geschlossen. Der Bierhersteller mit Hauptsitz in Brüssel produziert unter anderem die Marke Budweiser. Beide Unternehmen hätten einen virtuellen Stromabnahmevertrag (VPPA) mit einer Laufzeit ...

