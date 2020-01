Gut ein Dutzend der Bundes- und Dachverbände aus den Bereichen Mittelstand, Handwerk, Energie- und Immobilienwirtschaft sowie Verbraucher- und Umweltschutz richtet sich in einem offenen Brief an Bundesregierung und Bundestag. Sie fordern noch in diesem Frühjahr "konkrete gesetzliche Schritte für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien einzuleiten" und das Streichen des PV-Deckels im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Dies habe das Bundeskabinett im Klimapaket versprochen. Nunmehr solle sie ...

