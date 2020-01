EUR/USD baut seine Abwärtsbewegung aus und es kommt zum Test der 1,1100 Unterstützung - Fokus verlagert sich auf den 55-Tage-SMA - Der anfängliche Optimismus des EUR/USD verblasst, was der allgemeinen Marktstimmung zuzuschreiben ist. Die bullish Bewegung die Anfang Dezember begann, scheint an Dynamik zu verlieren und so wurde am 31. Dezember bei ...

