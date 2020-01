Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gingen in den USA um 9.000 zurück - Der US-Dollar-Index hält weiterhin an seinen bescheidenen Tagesgewinnen unter 97,50 fest - Die Zahl der Amerikaner, die Anträge auf Arbeitslosenversicherung stellten, fiel in der Woche bis zum 3. Januar von 223.000 auf 214.000, wie die am Donnerstag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...