Luis Gallego folgt am 26. März auf den langjährigen Konzernchef Willie Nelson, der Mitte Jahr in den Ruhestand tritt.London - Die British-Airways-Mutter IAG bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Chef der spanischen Tochtergesellschaft Iberia, Luis Gallego, werde der Nachfolger des langjährigen Konzernführers Willie Walsh, teilte IAG am Donnerstag an der Londoner Börse mit. Walsh werde seinen Posten am 26. März räumen und am 30. Juni in den Ruhestand gehen. Der frühere British-Airways-Chef und...

