Noch im vergangenen Jahr hat der Bundestag Änderungen beschlossen, die eine drastische Kürzung der Mittel für die allgemeine Energieforschung zur Folge haben. Dabei entsteht der Eindruck, dass die Bundesregierung alle Hoffnungen in die Reallabore setzt, während ein Großteil von bereits geplanten Projekten auf der Strecke bleiben könnte.Der Bundestag hat auf seiner Sitzung Ende November eine bislang wenig beachtete Änderung bei den Energieforschungsmitteln des Bundeswirtschaftsministeriums beschlossen, der Forschungsinstitutionen alarmiert. So ist in dem Beschluss vorgesehen, dass die "Reallabore" ...

