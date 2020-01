Der Leitindex gewinnt 0,62 Prozent auf 3795,88 Punkte und erreicht im Verlauf den höchsten Kurs seit April 2015.Paris - An Europas Börsen haben sich die Anleger am Donnerstag weiter vom Schrecken der jüngsten geopolitischen Verwerfungen zwischen den USA und dem Iran erholt. Der Leitindex Eurostoxx50 gewann 0,62 Prozent auf 3795,88 Punkte und erreichte im Verlauf den höchsten Kurs seit April 2015. In Paris legte der Cac 40 um 0,19 Prozent auf 6042,55 Punkte zu. Der FTSE 100 in London rückte um 0...

