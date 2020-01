Technologie-Aktien treiben die Rallye an der Wall Street an - Energie-Index wegen niedriger Ölpreis-Notierungen unter Druck - CBOE-Volatilitätsindex kollabiert mehr als 3% am Donnerstag - Die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten eröffneten mit neuen Rekordhochs am Donnerstag, da die Investoren wegen nachlassender geopolitischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...