In einem Interview mit dem Fernsehsender Ohio TV sagte US-Präsident Trump am frühen Freitag, dass das Handelsabkommen mit China am 15. Januar unterzeichnet wird. Präsident Trump nahm dies zur Kenntnis: "Wir werden am 15. Januar unterschreiben - ich glaube, es wird der 15. Januar sein". Die Risikostimmung bleibt inmitten nachlassender geopolitischer ...

