Laut Global Economics & Markets Research der UOB Group wird die RBA ihren Leitzins bei der nächsten Sitzung im Februar voraussichtlich unverändert beibehalten. Wichtige Zitate "Es ist in der Tat klar, dass die RBA in einer Warteschleife zu sein scheint, während sie darauf wartet, die Auswirkungen der Zinssenkungen in diesem Jahr abzuschätzen. Wir halten ...

