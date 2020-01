Zum Ende der ersten kompletten Handelswoche im neuen Jahr geht es am Schweizer Aktienmarkt moderat aufwärts.Zürich - Zum Ende der ersten kompletten Handelswoche im neuen Jahr geht es am Schweizer Aktienmarkt moderat aufwärts. Die Investoren orientieren sich dabei an den Vorgaben der Wall Street, die am Donnerstag Höchstwerte markiert hatte. Die Börsen in Asien liefern ein etwas durchwachseneres Bild. Wie es von Händlern heisst, sind Investoren zuletzt wieder etwas risikobereiter geworden.

