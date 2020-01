Holaschke leitet seit 2017 den Bereich Marketing Kommunikation von Pfister.Suhr - Paul Holaschke ist vom Verwaltungsrat der F.G. Pfister Holding AG per 1. Februar 2020 zum neuen CEO der Möbel Pfister AG ernannt worden. Paul Holaschke leitet seit 2017 den Bereich Marketing Kommunikation von Pfister. Der 40-jährige Paul Holaschke war vor seinem Eintritt bei der Möbel Pfister AG über zehn Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei IKEA Österreich und in...

