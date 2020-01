EUR/JPY Aufwärtsbewegung verblasst in der Nähe der 121,80 - Euro Schwäche bleibt für die Kursentwicklung entscheidend - US Nonfarm Payrolls stehen im Fokus - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung führte dazu, dass sich der EUR/JPY vom 121,80 Wochenhoch in den Bereich der 121,60 zurückzog, wo sich auch der Schlusskurs vom Donnerstag ...

