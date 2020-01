Bei fünf Stadtwerken in Deutschland laufen in diesem Winter die Bauarbeiten für große Solarthermieanlagen. Wer sich vor Ort ein Bild von solaren Wärmenetzen machen will, für den sind Gummistiefel derzeit das passende Schuhwerk. Denn wo demnächst SchaÂfe oder Bienen auf Grün- und BlühÂflächen zwischen Solarkollektorreihen weiÂden solÂlen, da ziehen vorerst allrad- und kettengetriebene Baufahrzeuge ihre tieÂfen, matschigen Fahrspuren. Gleich auf fünf Großbaustellen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und ...

