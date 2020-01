Die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Strom sollten Anlagenbetreiber auch nach 20 Jahren weiterhin erhalten. Somit könnten intakte, aber nicht mehr wirtschaftlich rentable Anlagen weiter in Betrieb bleiben. Und so würden sie weiterhin zur Energiewende und zum Klimaschutz beitragen können. Dies fordert ein Mitglied des Deutschen Energieberater-Netzwerks DEN e.V. in einer Petition an… Die Petition zur Einspeisevergütung für Photovoltaik-Strom kann nun im Internet gelesen, diskutiert und unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...