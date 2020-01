Die Beschäftigung stieg im Dezember so schwach wie seit einem guten halben Jahr nicht mehr, während der Lohnzuwachs deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.Washington - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich zum Jahresende hin etwas schwächer entwickelt. Die Beschäftigung stieg im Dezember so schwach wie seit einem guten halben Jahr nicht mehr, während der Lohnzuwachs deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Arbeitslosigkeit bleibt dennoch sehr niedrig. Insgesamt zeigt sich der Jobmarkt trotz zahlreicher Konjunkturrisiken stabil.

