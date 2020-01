Gold bleibt in einer schmalen Range rund um 1550 $ - Headline NFP enttäuschte, Aufwärtsbewegung war nur kurzlebig - Charttechnik warnt vor aggressiven Trades - Gold ist in Reaktion auf die enttäuschenden US-NFP gestiegen, aber die Bewegung war nur kurzlebig und so bleibt der Kurs in seiner vorherigen Range. Das Edelmetall befindet sich seit 24 ...

