Der Windkrafthersteller Senvion hat den Verkauf des europäischen Onshore-Service-Geschäfts nebst sämtlicher Schutzrechte an Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) abschließen können. Siemens kann nun über das Geschäftsfeld frei verfügen, nachdem Die Europäische Kommission die Transaktion, einschließlich des Verkaufs der Rotorblattfertigung in Vagos (Portugal), am 20. Dezember 2019 vorbehaltlos genehmigt hatte. Yves Rannou, CEO von Senvion erklärt "Der Abschluss dieses bedeutenden Teils der Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...