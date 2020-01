Zum Handelsschluss verliert der Leitindex aber 0,46 Prozent auf 28'823,77 Punkte.New York - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 29 000 Punkten übersprungen. Allerdings konnte er sich nicht lange in dieser Rekordhöhe halten. Zum Handelsschluss verlor der Leitindex 0,46 Prozent auf 28 823,77 Punkte. In der Spitze war es für das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt bis auf 29 009 Zähler hochgegangen.

