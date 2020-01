Mit fast 680 Millionen kg waren die europäischen Birnenbestände in der EU am 1. Dezember 2019 mehr als 25% kleiner als ein Jahr zuvor. Insbesondere in Italien (+58%), Polen (-51%) und in geringerem Ausmaß in Belgien (-19%) gab es bedeutend weniger Birnen in der Lagerung. Zu dieser Zeit hatten die Niederlande 8,8% weniger Birnen eingelagert. Bildquelle: Shutterstock.com Das...

