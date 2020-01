Der niederländische Verkauf von Obst und Gemüse in das Ausland ist in dem letzten Jahr um 4% auf 11,9 Milliarden EUR gestiegen. Nicht weniger als 80% werden innerhalb eines Radius von 1.000 km verkauft. 90% bleiben in EU-Ländern. 2019 erwies sich der niederländische Obst- und Gemüsesektor erneut als ein verlässlicher Partner für den europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...