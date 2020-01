EUR/USD steigt in den Bereich der 1,1130 - Dollar startet schwächer in die neue Handelswoche - Jüngster Rückgang trifft bei 1,2080 auf eine Unterstützung - Der EUR/USD baut seine Gewinne vom Freitag aus und so könnte er in den Bereich der 1,1130 steigen, wo gleichzeitig das 3-Tageshoch gebildet wurde. EUR/USD schaut auf Daten, Handel Das Paar steigt ...

