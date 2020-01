Um weltweit die Energiewende zu schaffen, sollten die Investitionen aus fossilen in erneuerbare Quellen umgeleitet werden. Das wären fast zehn Billionen Dollar in diesem Jahrzehnt. Der Anteil erneuerbarer Energien muss sich weltweit verdoppeln. Nur so könne global die Energiewende gelingen. Das erklärt die Internationale Agentur für erneuerbare Energien. Um das zu schaffen, sollten Investitionen von fossilen in erneuerbare Energien umgeleitet werden. Das sind bis 2030 etwa zehn Billionen Dollar. ...

