Huwiler folgt auf Thomas D. Meyer, der im Mai 2020 nach Erreichen des Vertragsalters aus dem Unternehmen ausscheiden wird.Zürich - Accenture hat Marco Huwiler zum Country Managing Director für die Schweiz ernannt. Wie bereits angekündigt, wird Huwiler in dieser Rolle das wachsende Geschäft von Accenture in der Schweiz leiten. Accenture unterstützt hier Klienten dabei, neue digitale Technologien einzusetzen, Innovationen voranzutreiben und ihre Organisationen zu transformieren. Huwiler (44) stand bis anhin an der...

