Die Geldmärkte preisen eine Zinssenkung der Bank of England (BoE) um 25 Basispunkte im Dezember voll ein und sehen eine 85%ige Chance auf eine Zinssenkung im Mai, berichtete Reuters in den letzten Minuten. Der GBP/USD, der nach den enttäuschenden BIP-Daten aus Großbritannien unter starken Abwärtsdruck geriet, wurde zuletzt bei 1,2970 gehandelt, was ...

