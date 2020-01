Das mobile Zahlungssysteme will die Zahl der Transaktionen von rund 60 Mio 2019 auf 100 Mio im laufenden Jahr fast verdoppeln.Zürich - TWINT beginnt das neue Jahr mit mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern als klare Nr. 1 der mobilen Zahlungssysteme in der Schweiz. 2020 will TWINT auch die Marke von 100 Millionen Transaktionen knacken. Die Grundlage des Erfolgs sind die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von TWINT - beispielsweise an Supermarktkassen, im ÖV, beim Online-Shoppen, an der Parkuhr...

