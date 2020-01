Nicht nur bei Wohnimmobilien dreht sich die Preisspirale. Auch die Preise für Gewerbeimmobilien eilen von Rekord zu Rekord. Wie mittelständische Unternehmen damit umgehen können.Für private Immobilienkäufer begann das Jahr mit schlechten Nachrichten: Wie das Hamburger Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (Gewos) vermeldete, setzte sich der Preisanstieg bei Wohnimmobilien im dritten Quartal 2019 fort und dürfte auch 2020 anhalten. Neben großen Ballungszentren ziehen die Preise auch in Mittelzentren immer weiter an. Die nach wie vor stabile Konjunktur und die ausgelasteten Kapazitäten in der Bauwirtschaft sprechen dafür, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Auch für Unternehmen ist die Situation schwierig. Wie die Industrie- und Handelskammern von München und Oberbayern, Schwaben und Niederbayern im Dezember ...

