In Deutschland verbrauchte Weißblechverpackungen wurden 2018 zu 90,4 Prozent stofflich verwertet. Diesen Wert ermittelte die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (gvm) in ihrer jüngst veröffentlichten jährlichen Recycling-Bilanz für Verpackungen. Die Verwertungsquote aus Anfallstellen des privaten Endverbrauchs lag sogar bei 92,2 Prozent - damit ist Weißblech hier erneut das meistrecycelte Verpackungsmaterial. "Die hohe Recyclingrate von Weißblech ist ein starkes Signal in Richtung abfüllende Industrie, Handel und Verbraucher: Wer ein nachhaltiges Verpackungsmaterial in einem geschlossenen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...