EUR/USD notiert am Montag in schmaler Range - 200-Tage-SMA von 1,1140 ist das nächste Ziel - US CPI steht am Dienstag im Fokus - Der EUR/USD notiert am Montag über 1,1100 in seiner vertrauten Range, wo er einen kleinen Tagesgewinn verbucht. EUR/USD schaut auf Handel, Daten Die Tatsache, dass sich die Risikostimmung an den Finanzmärkten verbessert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...