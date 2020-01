Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Montag nach einem freundlichen Auftakt im Tagesverlauf der Schwung abhandengekommen.Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Montag nach einem freundlichen Auftakt im Tagesverlauf der Schwung abhandengekommen. Die Anleger hätten sich in Erwartung der Berichtssaison mit Engagements zurückgehalten, sagten Händler. Diese werde nämlich zu Tage bringen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt seien. Vor allem eine geballte Ladung an US-Bankbilanzen könnte die...

