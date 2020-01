Laut Australiens aggregierten und anonymisierten ANZ-Daten über Kartenzahlungen war die Weihnachtssaison (16. Dezember bis zum Boxing Day) in diesem Jahr viel schwächer als in den letzten Jahren, so das Analyseteam der ANZ. Wichtige Zitate "Die ANZ Kartendaten zeigen für diesen Zeitraum einen Umsatzrückgang von etwas mehr als 5% im Jahr 2019 im Vergleich ...

