Nach Meinung der FX-Strategen der UOB Group könnte nur oberhalb von 0,6950 die anhaltende Schwäche des AUD/USD an Schwung verlieren. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Es sieht so aus, als hätte sich der jüngste Rückgang von etwa 0,7000 auf 0,6850 stabilisiert. Dennoch dürfte die Erholung mit dem nächsten Ziel von 0,6930 allmählich an Fahrt gewinnen. ...

