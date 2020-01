Der Panamakanal verbindet in dem mittelamerikanischen Land den Atlantik mit dem Pazifik und ist eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt.Panama-Stadt - Wegen eines sinkenden Wasserstands will die Verwaltung des Panamakanals künftig für den Erhalt des dortigen Süsswassers eine Gebühr kassieren. Ohne entsprechende Massnahmen würde der Wasserpegel des Gatún-Sees voraussichtlich so weit sinken, dass der Betrieb der Schleusen beeinträchtigt wäre, teilte die Kanalverwaltung am Montag mit. 2019 sei in dem Einzugsgebiet das...

