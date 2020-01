Der Schokoladenhersteller hat 2019 Lindorkugeln, Schokoladentafeln und Pralinés im Wert von 4,51 Milliarden Franken verkauft.Kilchberg - Lindt&Sprüngli hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 erneut mehr Lindorkugeln, Schokoladentafeln und Pralinés verkauft. Dabei hat auch die zuletzt restrukturierte Einheit in Nordamerika gut zum Wachstum beigetragen. Insgesamt setzte Lindt&Sprüngli 4,51 Milliarden Franken um. Das ist in Franken gerechnet ein Plus von 4,5 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...