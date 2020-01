Der Maschinenbauer Manz AG arbeitet künftig bei Lithium-Ionen-Batterien mit der Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd. zusammen. Es geht darum, gemeinsam Energiespeicherlösungen anzubieten. Die Reutlinger Manz AG kooperiert mit dem chinesischen Batteriespezialisten Yinghe. Wie Manz mitteilte, wollen sie Kunden für Batterietechnologien künftig gemeinsam bedienen. Im Rahmen eines Lizenzmodells bieten sie deshalb die beste Anlagentechnologie aus dem jeweiligen Produktportfolio zusammen an. Neben der Projektabwicklung ...

