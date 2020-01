FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.01.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 560 (590) PENCE - BERENBERG RAISES SHELL B TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2800 (2750) PENCE - BOFA CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1240 PENCE - BOFA CUTS SAFESTORE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 720 PENCE - CORRECTED: CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 590 (680) PENCE - 'UP' - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 590 (680) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1010 (970) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 680 (590) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 368 (371) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 807 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4132 (3538) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3990 (3428) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 525 (415) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 154 (137) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3096 (2386) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 891 (704) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 230 (187) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 170 (130) PENCE - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 275 PENCE - JEFFERIES RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 395 (375) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES GLENCORE TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 255 (238) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES WIZZ AIR TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2750 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 820 (880) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2202 (2175) PENCE - 'NEUTRAL'



