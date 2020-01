Die Börsen tendieren am Vormittag uneinheitlich und ohne grössere Veränderungen im Vergleich zu ihren Vortagesschlussständen.Paris - Vor dem Start der Berichtssaison in den USA sowie der ausstehenden Unterzeichnung des ersten US-chinesischen Handelsabkommens haben sich die Anleger an Europas Aktienmärkten mit Engagements weitgehend zurückgehalten. Die Börsen tendierten uneinheitlich und ohne grössere Veränderungen im Vergleich zu ihren Vortagesschlussständen. Die Anleger seien aktuell vorsichtig...

