Mittelfeldspieler Felix Kroos von Union Berlin plant trotz einer positiven Hinrunde, auf dem Boden zu bleiben. Union habe gut in die Saison reingefunden, trotzdem gelte es ruhig zu bleiben, "weil sich die Situation in der Liga innerhalb weniger Wochen ganz anders darstellen kann", sagte der 28-Jährige dem Nachrichtenportal T-Online.



"Das Auftaktprogramm war relativ schwer - trotzdem haben wir unsere Punkte geholt, wie gegen Dortmund oder Gladbach. Das hat uns Selbstvertrauen gegeben." Es helfe, sich darauf zu besinnen woher man komme und sich realistisch einzuschätzen, so Kroos weiter. Trainer Urs Fischer habe der Mannschaft die notwendige Ordnung und Stabilität verpasst.



"Seine Führungsqualitäten sind stark. Wir haben einen recht großen Kader, der dementsprechend nicht leicht zu moderieren ist, weil jeder spielen will. Aber der Trainer als verantwortlicher Moderator macht das sehr gut", sagte der Fußballer.