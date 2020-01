Die Deutschen spielen in der globalen Finanzzunft kaum eine Rolle. Ausgerechnet die Deutsche-Bank-Tochter DWS will jetzt zu den zehn größten Fondsfirmen weltweit aufsteigen. Der Zeitpunkt ist ungünstig.

Manchmal zeigen die glücklichen Momente das Ausmaß des Unglücks. Im Herbst 2018 betritt Asoka Wöhrmann einen Saal in Frankfurt, der Manager mit den fast weißen, akkurat gescheitelten Haaren ist da gerade mal ein paar Wochen Chef der Fondsgesellschaft DWS. Niemand sonst verwaltet hierzulande so viel Geld von Anlegern: 750 Milliarden Euro.

Wöhrmann wendet sich an diesem Tag zum ersten Mal an seine Mitarbeiter. Er tritt durch die Tür, und noch bevor er die Bühne erreicht, applaudieren seine Nachgesetzten. "Die Rückkehr des Königs", sagt ein Firmenkenner. Wöhrmann hat fast seine gesamte Karriere bei dem Fondshaus verbracht, dann einen Ausflug zur DWS-Mutter Deutsche Bank unternommen. Jetzt ist er wieder da. Und wird empfangen, als stünden ihm Szepter und Reichsapfel zu.

Der König selbst wird's besser wissen. Er hat ein sanierungsbedürftiges Reich übernommen - und Untertanen, die darauf setzen, dass er dem Haus zu altem Glanz verhilft. Wöhrmann soll die DWS nicht nur sanieren, sondern sie unter den zehn größten Fondsgesellschaften weltweit positionieren. Derzeit reicht's gerade mal für Platz 23. Wöhrmann will die DWS nun auf mehr Effizienz trimmen und versucht es mit unorthodoxen Schritten. Nur: Der Zeitpunkt für die Aufholjagd ist ungünstig.

Gelingt es einem deutschen Konzern, in der globalen Geldgilde mitzuspielen? Die DWS-Mutter Deutsche Bank hat es einst versucht - und ist gescheitert. Auf der Hauptversammlung 2019 blies Bankboss Christian Sewing jetzt erneut zum Angriff: Die DWS soll international mitmischen - und gleichzeitig spielt das Fondshaus in Sewings Sanierungsplan eine wichtige Rolle.Das Problem: Die Geldverwalterbranche "hat zwei Jahrzehnte fast ohne Wachstumspause hinter sich", sagt Matthias Hübner von der Beratung Oliver Wyman - eine goldene Zeit, in der das Volumen der Kundengelder und die Gewinne zulegten. Jetzt wird das Geschäft härter. "Einnahmen und Gewinn werden im Schnitt kaum noch wachsen", prophezeit Hübner. Laut Experten geht das Hauen und Stechen jetzt erst richtig los; übermächtige US-Wettbewerber haben einen Konkurrenzkampf sondergleichen entfacht. Und ausgerechnet in diesem Umfeld soll Wöhrmann Bankboss Sewing Ergebnisse liefern? "Christian ist fantastisch ambitioniert", sagt der DWS-Chef. Wöhrmanns Chancen selbst sind eher bescheiden.

Neue Büros in London

Als er übernimmt, sind Erträge und Gewinn eingebrochen, die Kosten hoch. Die Aufwand-Ertrags-Relation - die wichtigste Branchenzahl, um die Effizienz zu beurteilen - ist auf 74 Prozent hochgeschnellt. Die Schuld trägt Nicolas Moreau, Wöhrmanns Vorgänger, der das Geschäft nicht in den Griff bekommen hatte, aber den Börsengang des ...

