Der US-Ökonomieprofessor an der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, Robert J. Shiller, hat vor schwerwiegenden Folgen der Corona-Epidemie gewarnt. "Die direkten Effekte auf die Weltwirtschaft halten sich zwar erst einmal in Grenzen. Aber das Virus hat plötzlich ein Bewusstsein für die weitaus größeren Risiken geschaffen, die die globalen Finanzmärkte belasten werden", sagte Shiller dem "Handelsblatt".



Vor allem auf den US-Aktienmärkten, die er für 40 Prozent überbewertet halte, werde es "unweigerlich zu einer heftigen Korrektur kommen", so der Ökonom weiter. Die wachsende Angst vor der Epidemie könne sich auf die Realwirtschaft auswirken "und in eine Rezession führen", sagte Shiller, der sowohl das Platzen der Internetblase kurz nach der Jahrtausendwende als auch den Absturz der Immobilienpreise im Jahr 2007 vorhergesehen hatte.