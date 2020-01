Der jährliche Kern-CPI lag in den USA im Dezember bei 2,3% und entsprach damit den Prognosen der Analysten - Der US-Dollar-Index bleibt in der Nähe von 97,50 im positiven Bereich - Die Inflation in den Vereinigten Staaten, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), stieg im Dezember auf Jahresbasis von 2,1% auf 2,3%, wie die am Dienstag veröffentlichten ...

