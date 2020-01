Der Desdner Solarmodulproduzent Solarwatt liefert Photovoltaik für die Spanien-Zentrale des Sportartikelherstellers New Balance. Die Anlage soll 30 Prozent des Eigenverbrauchs decken. Der Sportartikelhersteller New Balance wird mit der Photovoltaik aktiv. Wie die Firma gemeinsam mit dem spanischen Projektentwickler Voltfer mitteilte, decken Solarmodule des deutschen Herstellers Solarwatt künftig 30 Prozent des Bedarfs der Verwaltung in Redondela. Insgesamt sind 146 Module der Dresdner im Einsatz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...