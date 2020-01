EUR/USD fällt in den Bereich der 1,1100 - Greenback Gebote bleiben intakt - US CPI enttäuscht im Dezember - Die bessere Stimmung gegenüber dem Dollar belastet den EUR/USD und so fällt dieser zum Wochentief in den Bereich der 1,1100. EUR/USD fällt trotz enttäuschenden US Daten Das Paar fiel zum Wochentief und es droht nun ein Bruch unter die wichtige ...

