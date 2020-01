Das Cable bleibt unter Druck und könnte die Marke von 1,2900 Dollar in den nächsten Wochen testen, so die FX Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Unsere Ansicht, dass sich das GBP über 1,3000 hält, war falsch, da es auf ein Tief von 1,2961 in der NY-Sitzung fiel. Von hier aus beginnt sich der Abwärtsdruck gerade erst aufzubauen ...

