Angebrochene Blätter könnten uns an eine weniger gesunde Pflanze denken lassen, aber das ist nicht notwendigerweise der Fall. Ein Team von Forschern hat einen Artikel in dem Journal "Scientific Reports" veröffentlicht, in dem sie berichten, dass die Stressreaktionen, die Pflanzen aufgrund dieser Wunden haben, zu einem Anstieg der Antioxidantstoffe vor der Ernte...

Den vollständigen Artikel lesen ...