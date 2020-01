Während einer Zeremonie, die am 8. Januar in dem Hafen von Dünkirchen stattfand, eröffnete APL SINGAPURA, ein Containerschiff, das zu CMA CGM gehört, die "Cold Ironing"-Einrichtungen in dem Terminal des Flandres des Hafens von Dünkirchen. "Cold Ironing" ist eine Technologie, die einen effektiven Weg des Umweltschutzes bietet, hieß es in einer...

