Nach rund eineinhalb Jahren an der Spitze von UPC übergibt Severina Pascu per 1. Februar 2020 die Geschäftsführung von UPC an Baptiest Coopmans.Wallisellen - Nach rund eineinhalb Jahren an der Spitze von UPC übergibt Severina Pascu per 1. Februar 2020 die Geschäftsführung von UPC an Baptiest Coopmans. Pascu wird künftig Virgin Media, die grösste Tochtergesellschaft von Liberty Global, als stellvertretende CEO und CFO unterstützen. Coopmans kam 2013 als CEO und Managing Director von UPC Niederlande zu Liberty Global, wo er die Fusion...

Den vollständigen Artikel lesen ...